В ДНР ответили на вопрос о выборах нового главы республики

Вопрос о проведении выборов в Донецкой народной республике пока не стоит на повестке дня, заявил советник главы ДНР Александр Казаков.

«На данный момент вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит», – передает его слова РИА «Новости».

Выборы главы и парламента республики запланированы на осень 2018 года. Безусловным фаворитом на выборах считался Александр Захарченко, однако в пятницу он был убит в результате теракта.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах существования ДНР без ее лидера.

В воскресенье Захарченко был похоронен в Донецке.

Врио главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников.