Япония подняла истребители для сопровождения самолетов ВКС России

Российские самолеты совершали полет у японских границ в сопровождении истребителей Сил самообороны Японии.

В японском минобороны сообщили, что японскую авиацию подняли в небо в ответ на полет многоцелевого истребителя Су-27 и фронтового бомбардировщика Су-24, передает РИА «Новости». Также сообщается еще об одном неопознанном самолете, курсирующим над акваторией Японского моря, который сочли «предположительно российским».

На карте, опубликованной ведомством, указано, что российские самолеты пролетели в районе западного побережья острова Хонсю.

В начале сентября российские противолодочные самолеты Ту-142 совершали полет у японских границ в сопровождении истребителей Японии.

С весны 2017 года по весну 2018 года истребители Сил самообороны Японии поднимались для сопровождения самолетов ВКС России 390 раз, что на 89 раз больше, чем годом ранее.