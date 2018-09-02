Япония подняла истребители для сопровождения самолетов ВКС России

Российские противолодочные самолеты Ту-142 совершали полет у японских границ в сопровождении истребителей Сил самообороны Японии, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

Два Ту-142 в субботу облетели Японский архипелаг. Самолеты пролетели над Японским морем и обогнули острова с юго-запада. Кроме того, над Японским морем пролетел бомбардировщик Су-24.

Воздушное пространство Японии не нарушалось, передает ТАСС.

С весны 2017 года по весну 2018 года истребители Сил самообороны Японии поднимались для сопровождения самолетов ВКС России 390 раз, что на 89 раз больше, чем годом ранее.