Памфилова разозлилась из-за отсутствия на заседании главы избиркома Хакасии

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова разозлилась из-за того, что председатель избирательной комиссии Хакасии предпочел другое совещание заседанию ЦИК.

Глава избиркома Хакасии должен был принять участие в заседании ЦИК по видеосвязи для обсуждения подготовки второго тура губернаторских выборов, но не появился, передает РИА «Новости».

Памфилова спросила, где он. Ей ответили, что он уехал на другое совещание.

«Я не знаю, какие совещания у председателя комиссии могут быть важнее, чем заседание ЦИК. К кому он ездит на совещания? Это безобразие», – возмутилась Памфилова,

Второй тур выборов назначен в Хакасии на 23 сентября.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин выдвигался от «Единой России», и набрал в первом туре 32,42% голосов, уступив набравшему 44,81% кандидату от КПРФ Валентину Коновалову.