Памфилова разозлилась из-за отсутствия на заседании главы избиркома Хакасии

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НОВОСТЬ ЧАСА:МиГ-31 разбился в Нижегородской области
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Патриотическое воспитание должно быть честным
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Патриотическое воспитание – это нормально. Но если детскую любовь к родителям не нужно «обосновывать» (рассказывать, какие мама с папой хорошие), то со страной сложнее. Любит ли наша страна своих детей так, как хочет, чтобы они любили ее? Подробности...
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Как из старой сказки делают новую быль
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Сейчас не девяностые, и внутренним грызунам больше не позволят пустить дело на самотек. В нынешних условиях довольствоваться внутренним развалом страны можно только при обеспеченном внешнем поражении. Подробности...
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Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?
Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию, и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
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Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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День города в Москве превратился в большой фестиваль
Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятийПодробности...
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