Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Утром в среду российский рынок акций уверенно растет: индекс Мосбиржи продолжает обновлять исторические максимумы.

По данным на 10.14 мск индекс Мосбиржи рос на 0,16% - до 2406,53 пункта (уже поднимался до 2408,89 пункта – исторического максимума), передает РИА «Новости».

Индекс РТС вырос на 0,76% – до 1131,59 пункта.