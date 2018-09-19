Южная Корея и КНДР подписали всеобъемлющее военное соглашение

Министры обороны Северной и Южной Кореи Но Гван Чхоль и Сон Ен Му по итогам встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере.

Документ включает в себя положение о работе сторон над превращением «демилитаризованной зоны, разграничивающей две Кореи, в зону мира и процветания», передает ТАСС.

По итогам межкорейского саммита председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отметил, что провел со своим южнокорейским визави Мун Чжэ Ином «очень содержательные» переговоры, а также отметил, что подписанное в ходе саммита министрами обороны военное соглашение внесет вклад в дело денуклеаризации Корейского полуострова

Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньянская совместная декларация «откроет для обеих Корей новую эру процветания и мира».

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, в свою очередь, заявил, что КНДР и Республика Корея договорились о мерах по снижению на Корейском полуострове военной напряженности.

Мун Чжэ Ин уточнил, что стороны решили создать совместный комитет, состоящий из представителей военного командования двух стран.

Напомним, в среду в Пхеньяне начался второй раунд прямых межкорейских переговоров на высшем уровне.