Лидеры двух Корей начали второй раунд переговоров в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин начали второй раунд прямых переговоров в Пхеньяне на высшем уровне, который проходит в северокорейской государственной резиденции Пэкхвавон, сообщает пресс-центр саммита в Сеуле.

Первый раунд переговоров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялся во вторник и продлился два часа, что на 30 минут больше запланированного, передает ТАСС.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в аэропорту Пхеньяна, после чего лидеры двух Корей отправились на переговоры в одном автомобиле.

Об итогах первого дня третьего межкорейского саммита пока ничего не известно.