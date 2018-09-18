Лидеры двух Корей отправились на переговоры в одном автомобиле

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын отправились из аэропорта Пхеньяна в северокорейскую правительственную резиденции Пэкхвавон (Дом ста цветов) в одном автомобиле.

Представители администрации южнокорейского лидера сообщили, что в резиденции Пэкхвавон состоится завтрак, по окончании которого планируется провести первый раунд переговоров между Мун Чжэ Ином и председателем КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

Точное время начала встречи в Сеуле не уточнили.

В то же время стало известно, что первая леди Южной Кореи Ким Чжон Сук в первый день визита в КНДР посетит одну из больниц Пхеньяна, а также музыкальную школу.

Кроме того, представители крупного бизнеса из состава южнокорейской делегации собираются провести встречу с вице-премьером КНДР, ответственным за экономический сектор.

Напомним, во вторник утром лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил в аэропорту Пхеньяна президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который прибыл в столицу КНДР для участия в третьем межкорейском саммите.