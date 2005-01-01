Ким Чен Ын встретил президента Южной Кореи в аэропорту Пхеньяна

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил в аэропорту Пхеньяна президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который прибыл в столицу КНДР для участия в третьем межкорейском саммите.

Ким Чен Ын прибыл в аэропорт в сопровождении своей супруги, где лично поприветствовал Мун Чжэ Ина и его жену у трапа самолета, обменявшись с ними рукопожатиями, передает ТАСС.

После этого северокорейские пионеры вручили цветы гостям из Южной Кореи.

Помимо лидера КНДР и его супруги, Мун Чжэ Ина встречали глава Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и другие официальные лица.

Кроме того, в аэропорту Пхеньяна была замечена Ким Е Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и одновременно его ближайший советник.

После встречи с участием почетного караула и толпы граждан с цветами и приветственными плакатами Мун Чжэ Ин с супругой проследовали в ожидавший их лимузин и покинули аэропорт.

Согласно графику визита, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут два раунда двусторонних переговоров – во вторник и в среду.

Напомним, предыдущая, вторая по счету, встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась в Пханмунджом 26 мая.