Лидеры Северной и Южной Корей провели новую встречу

Главы Республики Корея и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын в субботу, 26 мая, встретились в пограничном пункте Пханмунджом, сообщили в пресс-службе южнокорейского президента.

В заявлении сказано, что лидеры «открыто обменялись взглядами о применении принятой 27 апреля Пханмунджомской декларации и прошедшем саммите Северной и Южной Корей», передает ТАСС.

Напомним, в конце апреля лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран.

Между тем американский президент Дональд Трамп написал письмо Ким Чен Ыну, в котором заявил об отказе от встречи в Сингапуре. Он объяснил это «враждебностью», проявленной Северной Кореей по отношению к США. За несколько часов до этого КНДР демонтировала ядерный полигон.