Анонсированы переговоры лидеров Южной Кореи и КНДР

В администрации президента Южной Кореи анонсировали проведение межкорейских двусторонних переговоров на высшем уровне.

В Сеуле сообщили, что южнокорейский лидер прибудет в Пхеньян 18 сентября, прямой авиарейс из Сеула совершит посадку в КНДР в 04.00 мск, передает ТАСС.

В администрации президента Южной Кореи сообщили, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут два раунда двусторонних переговоров – во вторник и в среду.

Предполагается, что встреча лидеров двух Корей состоится во вторник, во второй половине дня.

Ранее специальный посланник президента Южной Кореи по итогам однодневного визита в Пхеньян сообщил, что сторонам удалось согласовать дату и место проведения третьего межкорейского саммита.