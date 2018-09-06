Согласованы дата и место проведения третьего межкорейского саммита

Специальный посланник президента Республики Корея Чон Ый Ен по итогам однодневного визита в Пхеньян и встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном сообщил, что сторонам удалось согласовать дату и место проведения третьего межкорейского саммита.

По словам специального посланника президента Южной Кореи, третий межкорейский саммит пройдет в столице КНДР, в период с 18 по 20 сентября, передает ТАСС.

Чон Ый Ен сообщил, что во время визита в Пхеньян передал северокорейскому лидеру письмо от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Кроме того, специальный посланник президента Республики Корея рассказал, что стороны договорились до проведения саммита открыть межкорейский офис связи в городе Кэсон.

Напомним, предыдущая, вторая по счету, встреча лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась в Пханмунджом 26 мая. В августе стало известно, что представители Севера и Юга достигли договоренности о проведении третьего саммита.