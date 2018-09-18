Коалиция США заявила о непричастности к инциденту с Ил-20

Антитеррористическая коалиция во главе с США не участвовала в инциденте с Ил-20, в результате которого погибли 15 российских военных, заявил представитель коалиции полковник Шон Райан.

«Коалиция никак в этом не участвовала», – передает его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что коалиция не отслеживала инцидент.

Кроме того, он прокомментировал заключение соглашения России и Турции по Идлибу.

«Если оно будет удерживаться и поможет спасать жизни и избежать гуманитарной катастрофы, которая могла бы там быть, мы это определенно приветствуем», – сказал Райан.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и постпредство США в ООН выразили соболезнования в связи с крушением Ил-20.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, в результате которой Ил-20 с 15 российскими военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии.