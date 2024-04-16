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    16 апреля 2024, 11:14 • Новости дня

    Иран пригрозил «страшным ответом» на действия против интересов страны

    Президент Ирана Раиси пригрозил «страшным ответом» на любые действия против интересов страны

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Ирана Эбрахим Раиси предупредил, что «даже малейшее действие» против интересов республики встретит «страшный, масштабный и болезненный ответ».

    Операцию, целью которой было «наказание агрессора», Раиси назвал успешной, передает ТАСС.

    Ранее власти Ирана заявляли, что Тегеран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается атаковать республику.

    15 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице подходов к участию российских спортсменов и спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.

    «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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    15 апреля 2024, 16:57 • Новости дня
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс не исключил возможности нанесения ядерного удара по Ирану, об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

    Вальс считает, что Парижу следует пойти на такой шаг до того, как у Тегерана появится свое ядерное оружие, в случае если все дипломатические средства будут исчерпаны, сообщает Газета.ru.

    Вальс также призвал Париж готовиться к тому, что он может быть втянут в военный конфликт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на канале BFMTV призвал усилить давление на Тегеран из-за атаки Ирана на Израиль.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    После этого МИД Ирана вызвал послов Британии, Германии и Франции из-за безответственной позиции некоторых чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима Израиля.

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    15 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Израильский эксперт назвал сроки возможного ответного удара по Ирану

    Политолог Ципис: Ответ Израиля и США Ирану последует во второй половине апреля

    Израильский эксперт назвал сроки возможного ответного удара по Ирану
    @ Tomer Neuberg/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Израиль не станет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой Вашингтона. Несмотря на то, что Байден заявил о нежелании США принимать участие в наступательной операции ЦАХАЛ, американцы все равно поддержат союзника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Напомним, на Западе активно обсуждают возможный ответ Израиля на удар Ирана.

    «Ответные меры Израиля пока только обсуждаются. Но уже сейчас понятно, что самостоятельно ЦАХАЛ атаковать Исламскую республику не станет. Вероятнее всего, Тель-Авив заручится поддержкой Вашингтона, а сама реакция последует во второй половине апреля или в мае», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Если ответ и будет, то, скорее всего, Израиль начнет боевые действия против прокси Тегерана в Ливане. США, в свою очередь, нацелятся на объекты ядерной инфраструктуры Ирана в горной местности. Еврейское государство в таком случае ограничится помощью в ударах по территории Исламской республики», – отмечает собеседник.

    «После этих действий конфликт, скорее всего, прекратится. Впрочем, нельзя исключать и еще большую эскалацию. Допускаю, что США начнут подготовку к наземной операции. И тогда мы увидим удары по территории Ирана американскими ракетами дальнего радиуса действия и авиацией морского базирования», – подчеркивает он.

    Спикер также указал на слова Байдена о том, что США не станут участвовать в наступательных действиях Израиля. «В Вашингтоне есть силы, которые заинтересованы в эскалации, например, неоконсерваторы, Пентагон и представители ВПК. Они могут автономно принять решение о развязывании войны на Ближнем Востоке. Для этого будут использованы американские прокси, например, тот же Израиль», – акцентирует эксперт.

    «Если перед Конгрессом США встанет вопрос исключительно о войне с Тегераном, то данная инициатива не пройдет. Однако при прямом противостоянии Израиля и Ирана Штаты будут вынуждены прийти на помощь своему союзнику», – пояснил собеседник.

    «Что касается результатов атаки со стороны Тегерана, то, по данным местных СМИ, осколки от нескольких перехваченных ракет упали на авиабазу ЦАХАЛ на юге еврейского государства. Отмечается, что ущерба от этого практически не было. Однако я не исключаю, что военные и власти могут что-то скрывать», – резюмировал Ципис.

    О том, что Израиль скоро ответит на удар Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации источников издания, это может произойти «уже в понедельник». При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Тегерана и подталкивают Тель-Авив к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые могут расширить конфликт, пишет WSJ. В течение 14 апреля военный кабинет Израиля обсуждал способы ответа на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а ЦАХАЛ было поручено разработать дополнительные варианты ответа.

    Глава британского МИД призвал Тель-Авив воздержаться от реакции на атаку Тегерана. «Если поставить себя на место Израиля, совершенно справедливо можно думать, что у них есть полное право дать ответ. Но мы призываем их не обострять ситуацию», – сказал Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. По его мнению, самым разумным было бы признание «провалом» «иранского нападения».

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, в атаке принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет, но подавляющая часть боеприпасов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников.

    Вместе с тем ABC News сообщает, что как минимум девять иранских снарядов попали по двум израильским авиабазам. Американский канал уточняет, что пять баллистических ракет попали по военно-воздушной базе Израиля Неватим. В результате поврежден транспортный самолет C-130, взлетно-посадочная полоса и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев, но данных о значительном ущербе нет. Операция под названием «Правдивое обещание» считается в Иране выполненной и завершенной.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». К слову, в Совбезе ООН состоялось экстренное заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, нынешний виток эскалации был вызван «позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии».  Газета ВЗГЛЯД подробно писала о практических итогах иранской атаки.

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    15 апреля 2024, 19:45 • Новости дня
    В Израиле пообещали США ответить на атаку Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, что у властей Израиля нет другого выбора, кроме как ответить на нападение Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

    Галант также подчеркнул, что Израиль не согласен с ситуацией, при которой Иран будет отвечать прямой атакой каждый раз, когда Израиль наносит удары по объектам в Сирии, передает ТАСС.

    В свою очередь Остин отметил необходимость сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    WSJ: Израиль отразил атаку Ирана благодаря помощи союзников

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты, Британия и Иордания помогли еврейскому государству перехватить дроны и ракеты 13 апреля, пишет The Wall Street Journal.

    Издание уверяет, что Израиль не смог бы отразить атаку Ирана без поддержки США и других западных и региональных партнеров, передает ТАСС.

    По данным газеты, большинство дронов и ракет были перехвачены благодаря ПВО и другому вооружению, поставленному США и союзниками.

    Также WSJ отметила большую роль американских, британских и иорданских военных самолетов.

    Ранее израильский эксперт Саймон Ципис заявил газете ВЗГЛЯД, что Израиль не будет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой США.

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    16 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    WSJ: В военном кабинете Израиля возник конфликт по теме ответного удара по Ирану

    Tекст: Александра Юдина

    В военном кабинете Израиля назрел конфликт по теме ответного удара по Ирану, это может повлиять на сложившийся мировой порядок, пишет The Wall Street Journal.

    По данным американской газеты, осложнение отношений происходит между премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, главой Минобороны Йоавом Галантом и экс-главой оборонного ведомства Бени Ганцем в связи с «сильнейшим вызовом для израильского государства, с которым тот когда-либо сталкивался», передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что основной конфликт между лидерами разворачивается вокруг желания Нетаньяху самостоятельно принимать решения в отношении конфликта в Газе, в то время как Галант и Ганц стремятся отстранить его от принятия решений.

    Тем временем Иран пообещал ответ в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля.

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    15 апреля 2024, 13:06 • Новости дня
    Кедми объяснил, почему Израиль не станет отвечать на атаку Ирана

    Кедми: Израиль не пойдет на военный ответ Ирану

    Кедми объяснил, почему Израиль не станет отвечать на атаку Ирана
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения в западной прессе о возможном ответе Израиля на атаку Ирана не имеют ничего общего с реальностью. Израильское руководство считает такой шаг неконструктивным. Более того, подобные действия привели бы к более напряженной обстановке на Ближнем Востоке, а это не отвечает интересам США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    «Действительно, в Тель-Авиве есть мнение о необходимости ответить на иранскую атаку. Но общая позиция израильского политического и военного руководства, насколько мне известно, состоит в том, что такие действия были бы неконструктивными», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». По его мнению, западная пресса, которая сейчас активно обсуждает возможные ответные шаги Израиля, действует, исходя из мелких личных интересов. «Они считают, что заявления Джона Болтона об «уничтожении иранской программы ядерного оружия» или другие воинственные призывы привлекут внимание СМИ. Это непрофессионально», – указал собеседник.

    Кедми убежден: Израиль не станет предпринимать ответные шаги в военной плоскости. «Во-первых, для этого необходима цель, ею мог бы стать ядерный проект Ирана. Но США считают возможным заморозить разработки Тегерана, поэтому прибегать к решению этого вопроса военным путем на данном этапе нет смысла. Такой удар может лишь привести к более напряженной обстановке на Ближнем Востоке», – пояснил спикер. «Во-вторых, Израиль сегодня не готов к вооруженному конфликту, – добавил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». – В-третьих, в войне на Ближнем Востоке не заинтересованы Соединенные Штаты. Израиль не станет обострять отношения с Вашингтоном».

    По мнению Кедми, еврейское государство не станет принимать и экономические ограничения против Тегерана. Такое развитие событий допускал Ибрахим Раиси. Собеседник отметил, что Израиль не имеет никаких экономических отношений с Ираном. «Более того, если международные санкции не подорвали иранскую экономику, то как это может сделать Израиль? Да, у нас есть определенные успехи в экономике, но мы не экономический гигант, и у нас никогда не было цели подорвать иранскую экономику», – детализировал спикер.

    О том, что Израиль скоро ответит на удар Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации источников издания, это может произойти «уже в понедельник». При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и подталкивают Тель-Авив к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые способны расширить конфликт, пишет WSJ. В течение 14 апреля военный кабинет Израиля обсуждал, как государство ответит на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а армии было поручено разработать дополнительные варианты ответа. 

    Глава британского МИД призвал Тель-Авив воздержаться от ответа на атаку. «Если поставить себя на место Израиля, совершенно справедливо можно думать, что у них есть полное право дать ответ. Но мы призываем их не обострять ситуацию», – сказал Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. По его мнению, самым разумным было бы признание «провалом» «иранского нападения».

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет, но подавляющая часть снарядов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников.

    Вместе с тем ABC News сообщает, что как минимум девять иранских ракет попали по двум израильским авиабазам. Американский канал уточняет, что пять баллистических ракет «прилетели» по военно-воздушной базе Израиля Неватим. В результате поврежден транспортный самолет C-130, взлетно-посадочная полоса и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев, но данных о значительном ущербе нет. Операция под названием «Правдивое обещание» считается в Иране выполненной и завершенной.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». К слову, в Совбезе ООН состоялось экстренное заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль. Как отметил постпред России при организации Василий Небензя, нынешний виток эскалации был вызван «позорным бездействием СБ ООН». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о практических итогах иранской атаки.

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    15 апреля 2024, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил Иран в агрессии, угрожающей всему Ближнему Востоку
    Нетаньяху обвинил Иран в агрессии, угрожающей всему Ближнему Востоку
    @ Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ведет «полномасштабную кампанию агрессии», угрожающую не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку.

    «Непрямую и через своих террористических сателлитов, включая ХАМАС, Иран проводит полномасштабную кампанию агрессии, которая угрожает не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку», – передает ТАСС сообщение канцелярии израильского премьера.

    Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против «иранской агрессии», угрожающей миру во всем мире. Он поблагодарил США, Великобританию и Францию за поддержку в отражении атак Ирана.

    В то же время генерал-майор запаса Армии обороны Израиля Узи Даян призвал нанести ответный удар по Ирану. «На нас напали. И я не думаю, что в этом столетии на кого-то нападали подобным образом», – заявил Даян.

    Напомним, что в ночь на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии.


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    15 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    В Иране заявили, что не стремятся к обострению напряженности

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран не стремится к обострению военно-политической напряженности на Ближнем Востоке, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

    При этом он подчеркнул, что, подтверждая свою приверженность принципам и целям Устава ООН и международного права, Иран примет более жесткие меры в отношении любых действий Израиля по пересечению красных линий Ирана на любом уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее израильский эксперт Саймон Ципис заявил газете ВЗГЛЯД, что Израиль не будет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой США.

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    15 апреля 2024, 13:39 • Новости дня
    Иран объяснил задержание связанного с Израилем судна

    Иран задержал судно MSC Aries под флагом Панамы за нарушение морского права

    Tекст: Ольга Никитина

    Иранские власти задержали в Ормузском проливе судно MSC Aries под флагом Панамы, связанное с израильской компанией Zodiac Maritime, из-за нарушения им морского права, сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

    «Иран постоянно работает над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе и Персидском заливе. Однако вышеупомянутое судно было направлено в территориальные воды Ирана из-за нарушения им морского права и игнорирования запросов иранских органов», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что Иран «следит за всеми передвижениями судов в стратегическом проливе» и препятствует нарушению суверенитета страны. Тем не менее, Исламская Республика выступает за «свободу судоходства в Ормузском проливе в соответствии с международными нормами и всегда будет действовать в этом ключе», – отметил представитель МИД.

    В настоящее время экипаж судна находится в безопасности, ведутся переговоры с иранскими властями о причинах задержания и сроках освобождения судна.

    Напомним, глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в проведении «пиратской операции» в «нарушение международного права» после захвата судна в Ормузском проливе.

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    15 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    Патрушев призвал Израиль не допустить эскалации на Ближнем Востоке

    Патрушев заявил Ханегби о необходимости сдержанности на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в телефонном разговоре с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о недопущении эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в аппарате Совбеза России.

    Патрушев в разговоре с Ханегби отметил о необходимости проявления всеми сторонами сдержанности на Ближнем Востоке, он подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва весьма обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке, дальнейшая эскалация не соответствует ничьим интересам.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 17:12 • Новости дня
    США заявили об обеспечении Израиля всем необходимым для обороны

    Белый дом: США продолжат обеспечивать Израиль всем необходимым для обороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона продолжает оказывать Израилю помощь и обеспечивать еврейское государство всем необходимым для защиты, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби в эфире телеканала ABC отметил также, что ему неизвестно, принял ли Израиль решение об ответе на удар Ирана и как именно может выглядеть этот ответ, передает ТАСС.

    Американские СМИ писали ранее, что Соединенные Штаты, Британия и Иордания помогли еврейскому государству перехватить дроны и ракеты 13 апреля.

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    15 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Консульство Италии в Тегеране временно закрыли

    МИД Италии сообщил о закрытии консульского отдела в Тегеране на два дня из-за мер безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянское консульство в Тегеране закрыли на два дня из соображений безопасности, посольство работает в прежнем режиме, сообщили в МИД Италии.

    В МИД Италии заявили, что консульский отдел закрыт, но из-за каких рисков, не сообщили, гражданам Италии рекомендовано не ездить в Иран из-за напряженной обстановки, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Иран не стремится к обострению военно-политической напряженности на Ближнем Востоке. В Израиле ранее заявили об отсутствии выбора, кроме как нанести удар по Ирану.

    Израильский эксперт Саймон Ципис заявил газете ВЗГЛЯД, что Тель-Авив не будет самостоятельно отвечать на действия Тегерана. Однако Израиль может заручиться поддержкой США.

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    15 апреля 2024, 13:54 • Новости дня
    Атака Ирана привела к крупнейшему сбою в полетах с теракта 11 сентября

    Reuters: Атака Ирана привела к крупнейшему сбою в полетах с теракта 11 сентября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За два дня после атаки Ирана на Израиль как минимум 12 крупным авиакомпаниям пришлось отменить рейсы или изменить их маршрут, среди них были Lufthansa, Qantas, а также United Airlines и Air India, пишет Reuters.

    Основатель консалтинговой компании OPSFROUP Марк Зи, которая работает с авиаперевозками и аэропортами, сравнил масштаб нарушений с последствиями теракта 11 сентября 2001 года, пишет «Коммерсант».

    По словам Зи, с тех пор не было ситуации, когда так быстро бы закрывалось такое количество различных воздушных пространств.

    Reuters отмечает, что воздушное пространство над Ираном используют самолеты, которые курсируют между Европой и Азией. Марк Зи предположил, что перебои продлятся еще несколько дней.

    Ранее нефть и золото подорожали после атаки Ирана на Израиль.

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    16 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    Володин объяснил, зачем США разжигают все новые конфликты в мире

    Володин: США будут создавать в мире новые конфликты, чтобы отсрочить неминуемый дефолт

    Tекст: Ольга Никитина

    Запредельный рост государственного долга США означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он написал, что для спасения своей экономики американцы разжигают все новые военные конфликты. Так, по данным Минфина США, дефицит американского бюджета в марте составил 236 млрд долларов, причем тренд – устоявшийся негативный.

    Порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг, отметил Володин, напомнив при этом, что госдолг США превышает отметку в 34,65 трлн долларов.

    В ближайшей перспективе затраты на обслуживание госдолга составят треть доходов бюджета США, указал спикер нижней палаты российского парламента.

    «США привыкли решать свои проблемы за чужой счет», – подчеркнул он.

    Володин отметил, что войну на Украине США развязали, чтобы сохранить гегемонию в мире, и пожертвовали ради этого экономикой ЕС. И тем не менее этого оказалось недостаточно. «Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке», – отметил спикер Госдумы.

    «Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», – заключил он.

    Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП.

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    В войне Запада против российских металлов выиграл Восток

    США и Великобритания вводят запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Наши металлы больше не смогут торговаться на Лондонской бирже металлов. Почему Китай, Индия и Канада станут главными бенефициарами этой истории? Подробности

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    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

    Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности

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    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

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    Украина перешла к прямому шантажу Америки

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО. Между тем американские элиты обеспокоены возможным ростом цен на топливо из-за безрассудных действий офиса Зеленского. Имеет ли украинский шантаж шансы на успех? И сумеют ли Штаты «приструнить» своевольных союзников? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

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      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    • Запад начал унижаться перед Трампом

      Акционеры проекта «Конфликт на Украине» начали активную обработку Дональда Трампа и его окружения с целью предотвратить смену курса США после возвращения эксцентричного миллиардера в Белый дом. Особенно сильно активничают британцы, подославшие к Трампу главу МИД. Чего они хотят добиться? Получится ли у них?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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