Блогеры вступились за казанского фронтовика, которому объявили войну коллекторы

В Сети отреагировали на скандальную историю с ветераном из Казани, которому коллекторы угрожают расправой за долги по коммунальным платежам. Блогеры дали несколько советов властям, чтобы избежать скандала на федеральном уровне.

«В Казани чудовищная ситуация с дедом-фронтовиком, у которого перед УК возник долг в 40 тыс. рублей», – пишет Telegram-канал Караульный, отмечая, что ветеран – лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук, автор изобретений для ВПК СССР.

Из-за долга коллекторы угрожают ветерану «воткнуть паяльник в одно место», цитирует слова участника ВОВ «Вечерняя Казань». Управляющая компания Авиастроительного района грозится выключить пенсионеру воду.

Блогеры предупредили, что власти могут предотвратить скандал.

«Мэрии Казани и администрации республики Татарстан предлагается немедленно: связаться с УК на уровне минимум помощника мэра, закрыть долги (как вы понимаете, дело не в деньгах, а в принципе и отношении), установить энергосберегающее оборудование. Деду дарится мобила с номером, по которому он звонит в случае проблем – и проблемы начинаются у тех, кто деду их создал», – отмечает канал.

«Сейчас ситуация патовая, ветерану начисляют пени, долг растет, при этом ветеран продолжает платить по текущим счетам. Нам кажется, незаконно начисленные 40 тыс. рублей, гораздо ниже той цены, которую заплатил Юрий Величко, защищая родину. Благодаря таким людям мы с вами родились и живем в мирной России. Мы просим администрацию Авиастроительного района разобраться с этой ситуацией и перестать мучить ветерана», – пишут авторы Telegram-канала «Еду в Татарстан».