Кудрин предсказал рост реальных доходов россиян

По итогам 2018 года реальные доходы россиян могут вырасти впервые за четыре года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам Кудрин посетовал, что в 2017 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7%, несмотря на прогнозируемый рост от 0,2% до 1,3%, передает РИА «Новости».

«Это был четвертый год снижения доходов населения в нашей стране, которое за четыре года составило 11%», – сказал он.

В то же время Кудрин отметил, что в январе – июле доходы населения выросли на 2,6%.

«Будем надеяться, что уже в этом году после четырехлетнего перерыва реальные доходы населения все-таки вырастут», – отметил он

Ранее Росстат сообщал, что в июне рост реальных доходов россиян ускорился до 0,2%, а количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума впервые с 2012 года сократилось и составило 13,2% населения страны.