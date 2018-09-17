Боевики в Идлибе перекрыли мирным жителям путь в гуманитарный коридор

Боевики запрещают мирным жителям покидать провинцию Идлиб, закрывая проход через гуманитарный коридор в районе Абу-Духур, заявил глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

«Мы встретились с группами людей, которым удалось выйти в районе Абу-Духур. Жители очень обрадовались открытию гуманитарного коридора в Абу-Духуре. Люди очень хотят перейти на территорию сирийского правительства. Но террористы пригрозили смертью всем, кто попытается подойти к коридору», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в Идлибе каждый день нарушают права человека, в частности, похищая детей. По его словам, сирийская сеть по правам человека следит за ситуацией, и во вторник встретится с людьми, чьи родственники еще находятся в Идлибе.

«Боевики им не дают уйти по указанию стран, поддерживающих терроризм в Сирии», – добавил правозащитник.

Идлиб находится под контролем боевиков. В последнее время сообщалось, что Сирия намерена освободить этот регион, однако в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в сирийском Идлибе не будет проходить новой военной операции.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что согласовал с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ряд решений по Идлибу.

И США, и ООН признавали, что в Идлибе сконцентрировано не менее 10 тыс. террористов.