Штаб Тарасенко собрался обратиться в ЦИК из-за нарушений соперника

Штаб кандидата от «Единой России», врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко начал подготовку жалобы на нарушения в ходе второго тура выборов главы региона, она будет направлена во вторник в краевой Центризбирком.

«Мы готовим. Большой объем всех нарушений. Завтра планируем передать материалы в крайизбирком, затем единой или несколькими жалобами – в Центральную избирательную комиссию», – передает «Интерфакс» слова представителя штаба Тарасенко.

Напомним, 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать более 50% голосов. Во втором туре после обработки 97,87% протоколов у Тарасенко было 47,11% голосов, у коммуниста Андрея Ищенко – 50,37%. После обработки 99,03% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,02%.

Ищенко объявил голодовку, протестуя против якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов. Штаб Тарасенко также заявил о нарушениях – в частности, в пользу Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей за 40 млн рублей.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия ждет жалоб от участников второго тура выборов, намерена тщательно разобраться, прежде чем подводить итоги голосования.

Кремль наблюдает за выборами в Приморском крае и призывает ориентироваться на заявления Центральной избирательной комиссии.