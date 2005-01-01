Кремль прокомментировал выборы в Приморье

Кремль наблюдает за выборами в Приморском крае и призывает ориентироваться на заявления Центральной избирательной комиссии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Главное – это ЦИК, все заявления сделаны. Мы также наблюдаем», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что итоговое решение по выборам губернатора Приморского края будет принято до конца недели. «Мы не будем затягивать, но и торопиться с этим не будем», – сообщила она, отметив, что сроки принятия решения ограниченны, передает ТАСС.

«В любом случае, будет ли объявлен какой-то победитель, или будут полностью отменены выборы, или будут отменены выборы на определенных участках», – перечислила она возможные варианты.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов – минимум 50% плюс один голос. После обработки 97,87% протоколов, по данным ЦИК, у врио губернатора Андрея Тарасенко («Единая Россия») было 47,11% голосов, у коммуниста Андрея Ищенко – 50,37%. После обработки 99,03% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,02%.

Ищенко объявил голодовку, протестуя против якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов. Штаб Тарасенко в свою очередь заявил, что в ходе второго тура в пользу Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей, на что было потрачено 40 млн рублей.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия ждет жалоб от участников второго тура выборов главы Приморского края и намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе.