НАТО запустило исследование методов разведки в интернете

Североатлантический альянс запустил исследование на тему «Использование киберпространства в целях разведки», с его помощью планируется обучить натовских военных распознавать «пропаганду и фейковые новости» в социальных сетях и использовать киберпространство для сбора информации.

Изыскания на эту тему Научно-техническая организация НАТО будет проводить с 2018 по 2021 год, сообщает RT.

В сопроводительном комментарии к исследованию говорится, что НАТО должно понимать суть «нового типа угрозы», а также знать способы защиты и использования оперативной информации, собранной в киберпространстве.

Аналитики альянса уверены, интернет-платформы широко применяются для распространения дезинформации, пропаганды и фейковых новостей. В частности, отмечается, что социальные сети активно используются боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» для вербовки сторонников. В одном ряду с террористами авторы упоминают Россию: якобы Москва «вела пропаганду в преддверии и в ходе военных операций на Украине». Москва ранее неоднократно подчеркивала, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта

Вместе с тем, председатель некоммерческого партнерства «Союз защитников информации» Александр Бражников считает, что НАТО уже давно эффективно работает в соцсетях. По его словам, это отчетливо видно на примере всех цветных революций, которые проходили в Африке, Европе, в соседних с нами странах.

В свою очередь, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что обвинения в адрес России, которая якобы распространяет «дезинформацию и пропаганду», являются предлогом для наращивания возможностей НАТО по сбору разведывательных данных. «Они делают то, в чем обвиняют других», – констатировал Коротченко.