Минздрав назвал три продлевающих жизнь фактора

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева озвучила три основных принципа долголетия – физическая активность, правильное питание и социальная активность.

Дряхлость возникает из-за атрофии мышц, заявила Ткачева в интервью RT.

Физическая активность продлит мышечную силу и молодость, также нельзя забывать о правильной диете с овощами и фруктами, отметила специалист.

Социальная активность выступает третьим принципом долголетия. «Чем больше человек востребован, тем дольше он живет», – сказала Ткачева.

Кроме этих факторов гериатр упомянула здоровый сон, контроль за артериальным давлением, холестерином и отказ от вредных привычек.

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