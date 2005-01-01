ЦБ оценил вклад пенсионных изменений в рост ВВП

Банк России в докладе о денежно-кредитной политике сообщил, какой вклад повышение пенсионного возраста внесет в повышение темпа прироста ВВП.

Дополнительный вклад оценивается в 0,1 п.п. в 2019 году и 0,2-0,3 п.п. в 2020–2021 годах, передает «Прайм».

ЦБ при этом учитывает «возрастную структуру населения, текущую долю работающих пенсионеров, динамику производительности труда сотрудников разных возрастов».

Ожидается ежегодное увеличение численности занятых в экономике и темпов прироста ВВП при прочих равных условиях. Проинфляционных последствий при этом удастся избежать, а динамика зарплат окажет «сглаживающее влияние на потенциальные проинфляционные риски».

Кроме того, изменения в пенсионной системе помогут «смягчить возникающую из-за неблагоприятных демографических тенденций проблему дефицита кадров».

Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на уровне 2–3%. Согласно базовому сценарию, цена нефти в 2021 году составит 55 долларов за баррель, инфляция – 4%. Банк России прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне 1,5-2%, в 2019 году – 1,2–1,7%, в 2020 году – 1,8–2,3%.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предложениях президента России Владимира Путина по смягчению пенсионных изменений.