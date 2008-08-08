Эксперты оценили пенсионные предложения Путина

Правительство и специалисты уже подсчитывают, в какую сумму обойдутся бюджету те изменения в пенсионной системе, о которых сказал Владимир Путин. В чем суть предложенных корректировок и как они скажутся и на государственных финансах, и на перспективах пенсионеров?

Предложения президента по смягчению пенсионной реформы потребуют дополнительных расходов из бюджета в размере 500 млрд рублей за шесть лет (83 млрд рублей в год), заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это потребует уточнения бюджетных планов, а также проектировок бюджета Пенсионного фонда.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева недовольна необходимостью тратить, по ее оценке, даже не 500, а 600 млрд рублей на выполнение смягчающих реформу решений. «Это большие деньги, но их можно найти. Но я считаю, что нигде и никогда пенсионный возраст не поднимали для того, чтобы залезть еще в долги. Пенсионный возраст поднимали тогда, когда надо было привести в порядок саму систему. Мы повторяем историю монетизации льгот: хотели сэкономить, в результате разорились. Таких случаев, чтобы за повышение пенсионного возраста приходилось еще платить, не было», – говорит Малева.

Однако директор Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Владимир Назаров напротив, считает, что «это справедливо». «Бюджет понесет дополнительные затраты только в краткосрочном периоде. Положение всех социальных групп в результате реформы должно улучшаться. У нас нет резервов постоянно увеличивать пенсии на всем интервале времени без повышения пенсионного возраста. Но на несколько лет обеспечить дополнительные вливания в систему для более мягкого и плавного перехода – такие средства имеются», – говорит Владимир Назаров.

Какие же изменения предложил президент?

Во-первых, реформу смягчили для женщин и многодетных матерей. Изменение планируемого возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет – ключевое. «Повышение пенсионного возраста на восемь лет – это было очень много. В мировой истории такого не было. Это была ожидаемая мера, и президент ею воспользовался», – говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

И это особенное отношение к женщинам в России может дорого стоить бюджету. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, отказ от увеличения пенсионного возраста до 63 лет для женщин обойдется в 3,2 трлн рублей. Смягчение планки коснется, по ее словам, 2,4 млн женщин.

Впрочем, оценить потери бюджета сейчас сложно, и в целом это, на самом деле, очень далекий вопрос. «Могу сказать только одно – разница между 63 и 60 годами начинается после 2030 года. И до 2030 года это решение не несет для бюджета значимые последствия. И вопрос состоит в том, какой коэффициент замещения пенсии (от уровня средней зарплаты – прим. ВЗГЛЯД) мы будет иметь в 2030–2040-х годах. Чем меньше коэффициент, тем меньше будет цена, и наоборот», – говорит Владимир Назаров.

Важное изменение – это, по сути, привязка возраста выхода на пенсию женщин к числу детей. Если у женщины три ребенка, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше общего пенсионного возраста, то есть не в 60, а в 57 лет. Если четверо детей, то, соответственно, в 56 лет. «Я думаю, что это будет прописано таким образом, что достаточно долгое время повышение пенсионного возраста вообще не будет никак затрагивать женщин, у которых три и более ребенка. Они как выходили, так и будут выходить в 55 лет, пока пенсионный возраст не дойдет до 60 лет для всех. Только потом для них будет подвижка до 56 и 57 лет», – предполагает Назаров. Важно, что для женщин, у которых пять и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», отметил Путин.

Почему отсчет начинается с трех, а не с двух детей? В среднем в России у женщины 1,7 ребенка, то есть социальная норма – два ребенка в семье. «Если кто-то сделал больше, то за перевыполнение социальной нормы надо поощрять. К тому же, предполагается, что два ребенка стимулируются материнским капиталом, который можно использовать и для увеличения пенсии. А за трех дополнительного стимулирования, кроме помощи малоимущим и в ряде регионов дополнительных мер, пока не предусмотрено. Поэтому выход на пенсию на три года раньше для матери трех детей – адекватная мера стимулирования рождаемости», – рассуждает эксперт.

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Малева считает, что это исключительно российская дань традиции и уважения к материнству и детству. «Все, что связано с матерями и детьми, – это не предмет пенсионной системы страхового типа, это предмет социальной защиты. В мире такого не делается», – говорит она.

Еще одно ключевое решение – это смягчение переходного периода в первые годы. «Мы критиковали правительство за резкий подход», – говорит Назаров. Как известно, поднимать пенсионный возраст решено на год каждые два года, в среднем получается по полгода в год – а это вполне классическая схема повышения пенсионного возраста во многих странах. Что же не так? «Дело в том, что для первого года фактически идет повышение год в год, то есть те, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году, не смогли бы этого сделать, им пришлось бы ждать целый год. И это очень резко. Конечно, такое было в мировой практике, но это всегда было во время бюджетных кризисов. У нас кризиса нет и вполне достаточно резервов для более плавного повышения пенсионного возраста, в том числе в первые годы», – говорит Владимир Назаров. Поэтому президент предусмотрел льготу, по которой в первые два года люди смогут выйти на пенсию на полгода раньше. Это означает повышение пенсионного возраста на полгода (а не год) в первый год, а еще на полгода во второй год. «Это очень правильно сделано, так как людям не надо будет сильно пересматривать свои планы относительно возраста выхода на пенсию», – считает собеседник.

Еще одна важная и справедливая корректировка, которая напрямую касается тех, кто рано начинает свою трудовую деятельность. Ведь многие россияне сразу после школы, ПТУ или колледжа идут работать на тот же завод в свои 19 лет. «Правильно ли для них повышать пенсионный возраст так же, как для человека, который долго учился и начал трудовую деятельность значительно позже и занимался при этом не тяжелым физическим трудом, а больше умственным? Во многих странах мира приняли решение, что такое уравнение неправильно. Поэтому надо дать возможность выходить на пенсию и по стажу, и по возрасту», – поясняет Владимир Назаров. Причем президент потребовал уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин до 37 лет с 40 лет, для мужчин – до 42 лет с 45 лет. Люди, раньше начинающие трудовую деятельность, смогут и раньше выйти на пенсию. Если не прерывать трудовую деятельность с 19 лет, то по стажу можно выйти на пенсию в 56 лет (женщины) и в 61 год (мужчины). Изначально в законопроекте был не только более высокий стаж, но и давалась возможность выхода на пенсию по стажу только на два года раньше.

Еще одна категория граждан, которая тоже начинает рано трудовую деятельность, – сельскохозяйственные работники – получила важные преференции. Президент потребовал ввести с 2019 года 25% надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. Главное условие, чтобы стаж в сельском хозяйстве был не менее 30 лет. Эта мера уже давно обсуждалась, но ее принятие постоянно откладывалось.

«Для работников в сельском хозяйстве увеличение базовой части пенсии гораздо важнее, чем просто индексация пенсии. Потому что пенсии у них невысокие, страховая компонента маленькая. Базовая часть пенсии может занимать 50–60% от заработной платы. Поэтому увеличение этой компоненты для сельских работников вполне разумная мера», – говорит директор Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов.

Путин также потребовал сохранить льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий.

Бонус ждет всех россиян предпенсионного возраста. Президент предложил сохранить все федеральные и региональные льготы с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин – по уплате налога на имущество и земельного налога, на проезд в общественном транспорте, по оплате ЖКХ, а также региональные доплаты к пенсиям и специфические льготы, действующие в отдельных регионах. «Люди боялись, что все эти льготы будут отодвигаться вместе с новым пенсионным возрастом. Теперь эта тревожность снимается, льготы и экономия для кармана сохраняются. Для бюджетов это абсолютно безболезненно, потому что все эти льготы уже сидят в долгосрочных проектах бюджетов, привязанные к прежним возрастам», – говорит Владимир Назаров.

Наконец, президент потребовал увеличить размер пособий по безработице более чем вдвое для граждан предпенсионного возраста – с 4900 рублей до 11280 рублей с 1 января 2019 года. Период такой выплаты – один год. Иными словами, человек сможет устроить себе лишний пенсионный год, если не получится найти работу быстро.

«Сейчас законодательство так устроено, что человеку достаточно быстро должны подбирать работу. И если работа, соответствующая его квалификации и физическим возможностям, есть, то он обязан на нее выходить. Поэтому у нас люди не сидят долго на пособиях по безработице. Безработных, правда, мало и потому, что пособие очень маленькое, и далеко не все обращаются за ним. Насколько эта ситуация изменится, когда больше людей станет обращаться за выросшими пособиями, зависит от работы службы занятости, смогут ли они находить людям работу с зарплатой выше 12 тыс. рублей. Но учитывая, что в стране не очень эффективная служба занятости, бюджет может много заплатить за повышенные пособия по безработице. Тем не менее это вполне адекватная плата за то, чтобы люди не остались и без пенсии, и без зарплаты», – говорит Владимир Назаров.

Также для защиты интересов граждан на рынке труда президент потребовал утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Кроме того, предлагается подумать над стимулами для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста.

«Я бы предложил снижение страховых взносов. Достаточно снизить на 2–3%. Это стало бы для бизнеса позитивным сигналом для сохранения рабочих мест для работников предпенсионного возраста», – говорит Назаров.

Снижение страховых взносов на 2% будет означать потерю бюджета ПФР 9 млрд рублей в следующем году. Это небольшие деньги. Правда, я считал распространение этой льготы только на тех людей, которые находятся между прошлым и нынешним пенсионным возрастом. Если мы растянем это на пять лет, то суммы будут больше, надо просчитать дополнительно», – добавляет эксперт.

Единственное, с чем не согласен Назаров, – это с предложением ввести уголовную статью. Президент предложил подумать над введением административной или уголовной ответственности для работодателей, которые увольняют граждан предпенсионного возраста или отказывают в устройстве на работу из-за возраста. Грубо говоря, их могут приравнять к статусу «декретников», когда женщину в декрете не могут уволить.

Татьяна Малева из РАНХиГС считает наказание в данном случае вообще бесполезным, потому что бизнес в России крайне редко увольняет сотрудника, чаще работодатель просто выживает его с работы, и тот пишет увольнение по собственному желанию. В условиях курса на либерализацию уголовного наказания за экономические преступления лучше вообще не вести речи об уголовной ответственности в данном случае, считает она.

По ее мнению, также не стоит специально придумывать стимулы для работодателей, чтобы они с большим интересом относились к гражданам предпенсионного возраста. Рынок труда сам встанет на их сторону. «У нас грядет радикальное сокращение численности экономически активного населения. Стимул будет формироваться сам по себе, потому что время, когда работники бегали и искали работу, скоро может смениться тем, что работодатели сами будут искать работников», – говорит Малева.

«Может, они и хотят молодых, здоровых, закончивших Гарвард, но поскольку они таких не найдут, то им придется обратить внимание на людей старших возрастов»,

– добавляет эксперт.

Главный результат пенсионных перемен – это индексация пенсий выше инфляции. Президент заверил, что уже в 2019 году пенсии вырастут на 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец этого года. Благодаря реформе власти смогут ежегодно увеличивать пенсию по старости в среднем на 1 тыс. рублей. В итоге к 2024 году средний уровень пенсий составит 20 тыс. рублей против текущих 14144 рублей. «В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции», – заявил Владимир Путин.