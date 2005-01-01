Горбачев удивился тому, что его не любят

Первый президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги «Горбачев в меняющемся мире» заявил, что не понимает, почему многие люди его не любят.

Горбачев заявил, что удивлен нелюбовью к нему, и отметил, что узнал об этом из сетевых ресурсов, передает «Комсомольская правда».

Экс-президент добавил, что хотел бы разобраться в этом, и предположил, что негативное отношение к нему может быть связано с его происхождением.

«Выкопали они (пользователи Сети – прим. ВЗГЛЯД), что был у меня прадед Моисей. А меня не смущают евреи. Кого они смущают, я не знаю – это народ, с которым интересно строить жизнь. А я чистый русский. И потом – они собрались донести? Ну куда они донесут?», – сказал Горбачев.

Он добавил, что деда по линии отца звали Андрей, а по линии матери – Пантелей. Все они были крестьянами из бедных семей, «пережили голод, холод».

«Пантелей вернулся с фронта, пошел строить коммуну. Не важно – воодушевленный он пошел строить или развращенный. Поиск был у людей. Они хотели жить иначе. А вот другой дед мой – Андрей не пошел в колхоз, который организовал дед Пантелей. Понимаете?», – завершил рассказ первый президент СССР.

Ранее Горбачев ответил на упрек главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу «незаслуженной» Нобелевской премии мира.