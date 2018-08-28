Горбачев ответил на обвинения Кадырова о «незаслуженной» Нобелевской премии мира

Бывший президент СССР Михаил Горбачев ответил на упрек главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу «незаслуженной» Нобелевской премии мира.

Ранее Кадыров привел присужденную Горбачеву Нобелевскую премию в качестве примера незаслуженной награды. Глава Чечни объяснил это тем, что на самом деле действия лауреатов не решали конфликты.

Горбачев ответил на претензии в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Это происки и домыслы. Как вы боитесь, что лишнюю награду Горбачеву дали, да? Это чепуха. Премию я принял с достоинством, потому что это серьезная премия за серьезные дела. И у меня никогда не возникало, и ни у кого не возникало других суждений», – прокомментировал ситуацию экс-президент СССР.

Горбачев получил Нобелевскую премию за «ведущую роль в мирном процессе, характеризующем важную часть жизни международного сообщества» 15 октября 1990 года.