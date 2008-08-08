Венедиктов озвучил «первый журналистский вопрос» Петрову и Боширову

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обратился с «первым журналистским вопросом» к россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон называет «отравителями» Сергея и Юлии Скрипалей.

«А не могли бы вы показать нам загранпаспорта, оканчивающиеся на ...1297 и ....1294? Если нет, то вы кто?» – написал Венедиктов в Twitter.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что российские власти нашли «подозреваемых» в отравлении Скрипалей.

В четверг сообщалось, что Петров и Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян.

Напомним, на прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.