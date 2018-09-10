Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Росстат подготовил данные за полугодие, определив регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами, а также самые прибыльные для работников сферы отраслей экономики.

Самые обеспеченные россияне живут на севере или в столице. Так, при зарплате в стране в 42 тыс. 555 рублей, жители Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают в среднем 100 тыс. 617 рублей, Чукотского автономного округа – 98 тыс. 291 рубль, Москвы – 82 тыс. 729 рублей, Магаданской области – 82 тыс. 471 рубль, пишет «Российская газета».

Самыми прибыльными отраслями для работников являются сфера воздушного и космического транспорта – средняя зарплата там составляет 161,7 тыс. рублей в месяц. На добыче сырой нефти и природного газа зарплаты в среднем составляют 123,1 тыс. рублей, а производители табачных изделий получают 111,2 тыс. рублей.

Наименьшие зарплаты у жителей Алтайского края – в среднем 24 тыс. 402 рубля в месяц, в Карачаево-Черкесии – 24 тыс. 481 рубль, в Чечне – 24 тыс. 873 рубля, в Ивановской области – 24 тыс. 874 рубля.

Меньше всех получают люди, которые специализируются на шитье одежды, – в среднем 20,8 тыс. рублей в месяц, производят мебель – 23,4 тыс. и производят кожу и шьют из нее изделия – 24,5 тыс. рублей.

Ранее эксперты составили рейтинг российских городов, жители которых больше всех удовлетворены соотношением своих доходов и стоимости жизни.