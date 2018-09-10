Пентагон открестился от использования фосфорных боеприпасов в Дейр-эз-Зоре

Военное ведомство США не получало информации об использовании фосфорных боеприпасов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

Он также заявил, что «ни одна из воинских частей в том районе не оснащена фосфорными боеприпасами», передает ТАСС.

Напомним, глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что самолеты США нанесли удары запрещенными фосфорными боеприпасами по Сирии.