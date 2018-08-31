Знаменитый киевский рынок начал продавать овощи за криптовалюту

В торговой точке с овощами на Бессарабском рынке в Киеве теперь можно расплачиваться криптовалютой, сообщили в пресс-службе рынка.

«Отныне на Бессарабском рынке появилось еще одно платежное средство – расчет криптовалютой. Руководству предприятия удалось ввести такую услугу благодаря платежной системе для крипты «Paytomat», которая поддерживает большинство популярных криптовалют: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum», – сообщили в пресс-службе рынка, передает РИА «Новости».

Пока расплатиться криптовалютой можно только в одной торговой точке, овощной. Для оплаты покупатель должен будет отсканировать QR-код, используя криптовалютный кошелек на смартфоне.

В пресс-службе рынка обещают обеспечить возможность оплаты криптовалютой и в находящемся тут же кафе Green 13.

В понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил гражданам страны делать накопления в криптовалюте Petro и золоте.

В мае и.о. министра юстиции России Александр Коновалов сообщал, что Минюст не рассматривает криптовалюту в качестве безналичных либо электронных денег.