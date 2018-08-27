Мадуро разрешил венесуэльцам хранить сбережения в криптовалюте

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны теперь смогут делать накопления в криптовалюте Petro и золоте.

«Народ Венесуэлы получит доступ к покупке «петро» как валюте межнационального обмена в стране, чтобы покупать вещи в интернете, оплачивать поездки за рубеж и делать сбережения», – передает РИА «Новости» сообщение Мадуро в Twitter.

Он также представил две разновидности золотых слитков, которые будут доступны для продажи населению.



«У нас уже есть тысячи слитков золота, будeт миллионы, чтобы народ Венесуэлы мог делать сбережения. Я представляю два вида слитков в рамках плана создания национальных накоплений: весом 1,5 и 2,5 грамма», – сказал Мадуро.



Слиток весом 1,5 грамма будет стоить 3,7 тыс. боливаров, 2,5-граммовый обойдется в 6,3 тыс. боливаров.



Кроме этого, Мадуро также объявил о создании министерства внутренней торговли.



Напомним, в декабре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что создание венесуэльской криптовалюты El Petro должно помочь стране преодолеть кризис.