Минюст отказался считать криптовалюту деньгами

Минюст не рассматривает криптовалюту в качестве безналичных либо электронных денег, сообщил и.о. министра юстиции Александр Коновалов на брифинге по итогам Петербургского международного юридического форума.

«Мы прорабатывали ряд проектов и нормативно-правовых актов, документов, которые были подготовлены с целью регулирования криптовалюты. Проанализировали все довольно тщательно и пришли к выводу, что криптовалюта не может рассматриваться как безналичные деньги, не может рассматриваться как электронные деньги и, скорее всего, вполне подпадает под понятие, которое называется иное имущество», – передает ТАСС слова Коновалова.

По его словам, оборот криптовалюты в России нуждается в дополнительном регулировании.



«Совершенно точно, оборот криптовалют, если он в дальнейшем будет развиваться, будет актуальным, будет нуждаться в некоем дополнительном регулировании на уровне законов. Самое главное, чтобы при этом была обеспечена безопасность экономическая, гуманитарная, физическая безопасность тех, кто имеет дело с оборотом криптовалюты. С тем, чтобы это использование не превратилось в строительство новых финансовых пирамид», – добавил он.

Напомним, 20 марта в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа на территории России.