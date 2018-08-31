Трамп «разочаровался» в Эрдогане

Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя отказ Анкары освобождать арестованного американского пастора Эндрю Брансона, заявил, что «очень разочарован» в турецком лидере Тайипе Эрдогане.

Изначально Трамп в ходе интервью Bloomberg вообще не хотел давать комментариев по поводу конфликта с Турцией из-за американского пастора, отметив, что для него это больной вопрос, однако все же добавил, что «очень разочарован» в Эрдогане, передает ТАСС.

«Но мы посмотрим, как все сложится», – заявил президент США.

Напомним, в начале прошлой недели стало известно, что США отказались снимать штрафы с Турции в обмен на пастора Брансона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении отношений между Турцией и США.