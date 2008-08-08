Соловьев прокомментировал намерение Кара-Мурзы нести гроб Маккейна

За «честь» нести гроб Джона Маккейна возникла бы конкуренция между российскими либералами, сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал предстоящее участие оппозиционера Кара-Мурзы-младшего в похоронах американского сенатора.

«На самом деле, вообще никакой роли не играет. Считает Владимир Кара-Мурза, что надо будет нести гроб, – ну и хорошо. Хорошо хоть вьетнамцев, которых бомбил Маккейн, не притянули для этой задачи. А то, что Кара-Мурза давно себя чистит совсем не под Лениным, а под Маккейном тоже – достаточно очевидно. Так что здесь даже переживать не надо за них и за им подобных. Они живут своей жизнью, своими кумирами, своими героями», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев.

Напомним, стало известно, что сенатор Джон Маккейн при планировании своих похорон выбрал российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего, чтобы нести его гроб на церемонии прощания.

На месте Кара-Мурзы мог бы быть любой из его единомышленников, заметил Соловьев. «Я думаю, была бы даже конкуренция, – уверен телеведущий. – При этом я не собираюсь их даже осуждать. Просто их фактический кумир Борис Николаевич Ельцин выступал в Конгрессе США и произносил такие речи, что прямо-таки сейчас, это пересматривая, волосы дыбом встают. Так что по сравнению с этим все остальное меркнет. Так что пусть и гроб несут, и слова говорят, какие считают нужным. Это их жизнь. А у нас жизнь совсем иная».