Гроб Маккейна понесет Кара-Мурза-младший

Американский сенатор Джон Маккейн при планировании своих похорон выбрал российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего, чтобы нести его гроб на церемонии прощания.

Церемония состоится 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона, сообщает издание Politico.

Кроме Кара-Мурзы-младшего для участия в похоронной процессии сенатор выбрал бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-сенатора Расса Файнголда, экс-министра обороны США Уильяма Коэна и нескольких друзей, включая актера Уоррена Битти, передает РИА «Новости».

Сам Кара-Мурза заявил, что участие в похоронной процессии стало для него честью.

В 2011 году, как сообщали СМИ, Кара-Мурза участвовал в переговорах в Конгрессе США о принятии «закона Магнитского» и в составлении формулировок этого акта. В мае 2018 года первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев говорил, что заявления Кара-Мурзы о том, что он добился принятия в восьми странах акта Магнитского, может подпасть под закон об уголовной ответственности за пособничество санкциям США на территории России.

81-летний Маккейн умер в субботу вечером. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.