Кара-Мурзе-младшему пригрозили новым законом

Деятельность журналиста Владимира Кара-Мурзы-младшего, заявляющего, что он добивается введения в разных странах санкций в отношении России, может подпасть под закон об уголовной ответственности за пособничество санкциям США на территории России, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«На сайте «Эха Москвы» размещен комментарий Кара-Мурзы, который говорит, что добился принятия в восьми странах акта Магнитского и будет добиваться впредь. Я, как депутат Госдумы, его предостерегаю: если закон будет принят и вступит в силу, то такая деятельность будет считаться преступлением», – передает ТАСС слова Исаева.

Напомним, в понедельник на рассмотрение Госудумы был внесен законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Также законопроект предусматривает штрафы до 600 тыс. рублей.