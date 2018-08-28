Зубков обозначил предел роста цен на газомоторное топливо в России

Цены на газомоторное топливо в России не будут сильно расти, достигнув максимум до 50% от стоимости дизельного топлива, заявил спецпредставитель президента по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Дизельное топливо в России стоит около 44 рублей за литр.

Цены на газомоторное топливо в России в мае-июне росли и достигли в зависимости от региона стоимости от 21,7 рубля за кубометр до 22,7 рубля за кубометр.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что автомобили на газомоторном топливе являются более экологически чистыми, чем электрокары, и эту сферу Россия будет развивать. При этом он отметил, что заправок с таким видом топлива в России пока не хватает.

Отметим, что весной в России резко выросли цены на бензин. Остановить рост стоимости топлива удалось – и Кремль пообещал не допустить более подобных скачков цен.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, когда цены на бензин снова могут вырасти.