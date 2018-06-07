Путин назвал более актуальную для России альтернативу электрокарам

Автомобили на газомоторном топливе являются более экологически чистыми, чем электрокары, и эту сферу Россия будет развивать, заявил президент Владимир Путин.

Некоторые страны мира стимулируют развитие экологически чистых видов транспорта, в том числе электромобилей, сказал Путин в ходе прямой линии в ответ на вопрос о возможности установки парковок для электрокаров как экологически чистого средства передвижения.

Президент отметил, что для подзарядки электрокаров нужна электроэнергия, для производства которой, в основном, используется уголь.

«Это далеко не самый экологичный первичный вид топлива. Для нашей страны (я думаю, что и для многих других стран мира), первичным источником, гораздо более экологичным, является газ. Если о говорить об улучшении экологической ситуации в этой сфере, нам нужно переходить на газомоторное топливо. И стимулировать развитие этого направления в о всем мире», – отметил Путин.

Пока, по словам Путина, не хватает заправок. По этому параметру Россия, «страна, являющаяся одним из лидеров по добыче газа», немного отстает от некоторых стран. «Мы сейчас этим занимаемся и обязательно будем двигаться в этом направлении», – заявил президент.