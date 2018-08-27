В Кремле пообещали не допустить скачков цен на топливо

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27 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
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Кому выгодна девальвация рубля

Девальвация рубля приносит сверхдоходы некоторым отраслям промышленностиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Падение курса рубля приносит много неприятностей – импорт становится более дорогим, заграничный отдых – недоступным. Однако ряд российских отраслей благодаря росту курса доллара получили 700 млрд рублей дополнительных доходов, подчеркивает помощник президента РФ Андрей Белоусов. Кому же выгодно падение курса российской валюты? Подробности...
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США неубедительно объяснили молчание шпионов в Москве

В Вашингтоне занервничали от нехватки разведданных о намерениях РоссииФото: Сергей Петров/ТАСС
С 2016 года Вашингтон получает от своих осведомителей в Москве все меньше секретных сведений о планах российских властей. По утверждению американской прессы, агенты просто перестали выходить на связь с ЦРУ. Поэтому США не знают, каковы намерения Москвы в преддверии выборов в Конгресс. Насколько информация о молчании шпионов соответствует действительности и в чем его причины? Подробности...
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Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе

В самолете предусмотрена система пожаротушения двигателя, но следствию предстоит разобраться, почему она не сработалаФото: кадр из видео
Пожар двигателя пассажирского самолета Ту-204 рейса Уфа – Сочи, к счастью, не стал причиной трагедии и гибели более двухсот человек. Экипаж смог посадить самолет, полностью загруженный топливом. Что могло привести к неисправности двигателя и какие выводы нужно сделать, чтобы не допустить катастрофы в будущем? Подробности...
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Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской

Западная коалиция явно настроена на то, чтобы война в Сирии велась бесконечноФото: Michael Candelori/Zumapress/Global Look Press
Россия предостерегла США от удара по Сирии. Как указали в Минобороны, поводом для нападения станет химатака, которую инсценируют в Идлибе две группы боевиков. Как считают наблюдатели, Россия может сорвать удар только уничтожением американского эсминца The Sullivans, который прибыл в Персидский залив. Пойдет ли Москва на такой шаг и как ей противостоять подобным провокациям? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Каковы реальные последствия укрупнения регионов

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Депутат Гутенев разродился максимой на эту тему – что в регионе должно жить не менее двух с половиной миллионов человек, а хорошо бы было, чтобы аж пять–шесть. Потому что будет «меньше бюрократии». Мягко говоря, это не совсем так. Подробности...

Как Россия уступила Китаю и выиграла

Игорь Иваненко, политолог, историк
На Амуре Россия столкнулись с государством, которое смогло составить достойную конкуренцию русскому проникновению в Восточную Сибирь. Но, не знавшие европейского снобизма, наши предки смогли трансформировать вооруженный конфликт в выгодные экономические отношения. Подробности...

Как американская разведка осталась без «кремлевских источников»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Издание New York Times oпубликовало неожиданные откровения сотрудников ЦРУ. Раньше сообщалось, что Москва вмешалась в американские выборы 2016 года и готовится к вмешательству в выборы 2018-го. Теперь прозвучало нечто новое. Подробности...
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      Российский ОПК показал оружие будущего

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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

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        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          В Кремле пообещали не допустить скачков цен на топливо

          27 августа 2018, 15:21

          Текст: Алексей Ласнов

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          Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не допустит скачкообразного повышения цен на топливо.

          «Что касается позиции Кремля, то, вы знаете, президент всегда поручает правительству принимать соответствующие меры, чтобы избежать какого-то скачкообразного повышения цен, в том числе и на топливо», – ответил Песков на вопрос о возможном повышении цен на бензин, передает РИА «Новости».

          По его словам, ситуация с ценами пока не требует вмешательства Кремля. Пресс-секретарь отметил, что представители СМИ, скорее всего, имеют в виду высказывания вице-премьера Дмитрия Козака о повышении цен. «Хочу вам напомнить, что в этом же интервью он подчеркнул, что вместе с тем у правительства имеется достаточный инструментарий для того, чтобы не допустить каких-либо скачков цен на топливо», – сказал Песков.

          Вице-премьер Дмитрий Козак в понедельник заявил, что российское правительство приняло решение повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. рублей и 3,7 тыс. рублей на тонну соответственно.

          Цены на бензин в России сильно выросли в конце весны и пошли на спад только после того, как правительство и нефтяные компании договорились зафиксировать цены.


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