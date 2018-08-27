В Кремле пообещали не допустить скачков цен на топливо

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не допустит скачкообразного повышения цен на топливо.

«Что касается позиции Кремля, то, вы знаете, президент всегда поручает правительству принимать соответствующие меры, чтобы избежать какого-то скачкообразного повышения цен, в том числе и на топливо», – ответил Песков на вопрос о возможном повышении цен на бензин, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация с ценами пока не требует вмешательства Кремля. Пресс-секретарь отметил, что представители СМИ, скорее всего, имеют в виду высказывания вице-премьера Дмитрия Козака о повышении цен. «Хочу вам напомнить, что в этом же интервью он подчеркнул, что вместе с тем у правительства имеется достаточный инструментарий для того, чтобы не допустить каких-либо скачков цен на топливо», – сказал Песков.

Вице-премьер Дмитрий Козак в понедельник заявил, что российское правительство приняло решение повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. рублей и 3,7 тыс. рублей на тонну соответственно.

Цены на бензин в России сильно выросли в конце весны и пошли на спад только после того, как правительство и нефтяные компании договорились зафиксировать цены.