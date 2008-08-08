Власти решили повысить акцизы на бензин

Российское правительство приняло решение повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. рублей и 3,7 тыс. рублей на тонну соответственно, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года», – сказал Козак РБК, уточнив, что они вырастут до 8,258 тыс. рублей и 11,892 тыс. рублей за тонну соответственно.

При этом Козак пообещал, что, несмотря на повышение акцизов, на АЗС «скачка (цен на бензин) не будет».

В июле Аркадий Дворкович, ранее занимавший пост вице-премьера, курирующего ТЭК, заявил, что резкий рост цен на бензин, произошедший в России весной, связан со сменой кабинета министров.

Цены на бензин в России сильно выросли в конце весны и пошли на спад только после того, как правительство и нефтяные компании договорились зафиксировать цены. Тогда же Минфин внес в кабмин законопроект о снижении акцизов на топливо и введении налога на добавленный доход.