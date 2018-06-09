Минфин внес в кабмин законопроект об акцизах на бензин и НДД

Министерство финансов внесло в правительство законопроект о снижении акцизов на топливо и введении налога на добавленный доход.

«Снижение акцизов и НДД идет в одном законопроекте. В правительство это внесено», – сказал первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, передает РИА «Новости».

В декабре 2016 года вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что НДД заработает в пилотном режиме с 2018 года.

НДД будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений, и, по задумке Минфина, должен, по сути, заменить экспортную пошлину.

Акцизы на бензин планируется снизить с 1 июня на 3 тыс. рублей, на дизельное топливо – на 2 тыс. рублей. А с 1 июля возможно снижение еще на 700 рублей. Это позволит сдержать рост цен на бензин для потребителей.