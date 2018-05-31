Стало известно, как правительство остановит рост цен на бензин

Акцизы на топливо могут быть снижены в два этапа – с 1 июня и с 1 июля, сообщают СМИ. Предполагается, что таким образом рост цен на топливо, который продолжается вот уже несколько недель, будет остановлен.

Акцизы на бензин планируется снизить с 1 июня на 3 тыс. рублей, на дизельное топливо – на 2 тыс. рублей. А с 1 июля возможно снижение еще на 700 рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В среду на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака крупнейшие нефтяные компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо с учетом снижения фискальной нагрузки.

Ранее в ФАС заявили, что к росту цен на топливо привели проявления монополизма и сокращение предложения на рынке, и что основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов в России приходится на Роснефть. В компании ответили, что снижение объемов производства и поставок бензина на российский рынок связано с плановым ремонтом на НПЗ.

Накануне Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.