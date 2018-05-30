ФАС занялась Газпромом и Роснефтью из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила данные у предприятий Газпрома в связи со снижением продаж нефтепродуктов, что могло повысить цены на бензин, сообщает ведомство.

«ФАС России запросила у ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» в срок до 3 июня 2018 года представить технико-экономическое обоснование увеличения отгрузки на экспорт прямогонных бензинов при одновременном изъятии их из своего технологического производства на фоне наличия неудовлетворенного спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По ФАС, в апреле 2018 года по сравнению с мартом компания «Газпром нефтехим Салават» в 4,7 раза увеличила отгрузку на экспорт прямогонных бензинов (нафта), компания «Газпром» с января по апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила отгрузку на экспорт прямогонных бензинов на 9%, а ПАО «Газпром нефть» – на 58,6%.

«В целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства и обеспечения потребности конечных потребителей моторным топливом ФАС России считает необходимым компаниям принять меры по увеличению производства и поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренней рынок», – говорится в сообщении.

Также в антимонопольном ведомстве отметили, что основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов приходится на ПАО «НК «Роснефть», а «по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям».

Кроме этого в ФАС сообщили о поступающих в ведомство жалобах «на действия компании, связанные с ограничением (снижением) объемов отгрузки нефтепродуктов мелким оптом».

«В связи с этим ПАО «НК «Роснефть» выдано предупреждение о прекращении в срок до 8 июня 2018 года действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в пресс-релизе ФАС.

Роснефти «надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок».

«Также ПАО «НК «Роснефть» необходимо обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив», – добавили в ФАС.

В отношении компаний ОАО «ТАИФ-НК», АО «ФортеИнвест», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» и АО «Антипинский НПЗ» направлены уведомления об исполнении обязательств по четырехсторонним соглашениям, заключенным в 2011 году нефтяными компаниями с ФАС, Ростхнадзором и Росстандартом. Согласно четырехсторонним соглашениям, нефтяные компании в одностороннем порядке взяли на себя обязательства по реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей, а также по производству светлых нефтепродуктов в объеме, оставляющем не менее 20% от объема переработанной нефти и их поставку на внутренний рынок.

«По итогам мониторинга исполнения соглашений за первый квартал 2018 года компаниями не были соблюдены обязательства по поставке светлых нефтепродуктов на внутренний рынок», – заявили в ФАС.

Ранее начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин заявил, что к росту цен на топливо привели проявления монополизма и сокращение предложения на рынке. Накануне Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.

В середине мая организации из регионов, входящие в «Российский топливный союз», в открытом письме попросили премьер-министра Дмитрия Медведева принять экстренные меры в «ручном» режиме на топливном рынке России.