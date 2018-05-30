Роснефть назвала причину снижения поставок бензина

Роснефть снизила объемы производства и поставок бензина на российский рынок из-за плановых ремонтов на НПЗ, но выполняет нормативы, говорится в сообщении компании.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в ФАС сообщили, что основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов в России приходится на Роснефть, а «по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям». До этого в ФАС заявили, что к росту цен на топливо привели проявления монополизма и сокращение предложения на рынке.

Накануне Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.