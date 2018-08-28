Киев назвал срок расчета по долгам

Чтобы снизить госдолг Украины до приемлемого уровня, Киеву понадобится 10 лет, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Наше правительство имеет четкую стратегию по уменьшению государственного долга. Ее реализация требует около 10 лет. Мы справимся с задачей, каждый год долг будет уменьшаться», – передает его слова РИА «Новости».

Он призвал не верить тем, кто уже сейчас «обещает улучшение».

По его словам, Украине необходимо погасить 33 млрд долларов госдолга в ближайшие пять лет. Обслуживание государственного долга обходится стране в 5% от ВВП ежегодно.

На прошлой неделе Гройман заявил, что невыплата внешних долгов грозит Украине дефолтом.

Общий внешний госдолг Украины в июне составлял 76,3 млрд долларов или 1 тыс. 800 долларов на каждого украинца.