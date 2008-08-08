В Telegram обсудили вероятность удара США по Сирии

В Сети обсуждают возможные удары американской коалиции по территории Сирии. Некоторые блогеры усматривают в этой угрозе попытку США ослабить Россию.

Блогеры обсуждают стягивание американских военных сил к Сирии и возможный ракетный удар по российскому союзнику.

«Перед нами не просто итоги спецоперации спецслужб, в рамках которой Минобороны получило важную информацию, но и настоящая шахматная партия. Только такие шахматные военные партии не снились ни Наполеону, ни Кутузову. В этой партии есть еще третье измерение – информационные манипуляции. В данном случае – информационный удар на опережение», – пишет Telegram-канал «Кстати».

Авторы канала считают, что этот кейс может закончиться интересно, поскольку в прошлый раз, «когда Трамп объявил об ударе по Сирии, все ждали Третью мировую, а получили пшик для внутренней политической борьбы в США. Что можно ожидать и сейчас. Ведь осень близко, а значит, серьезная борьба за Сенат только начинается. Жаль только, главный козырь у демократов и республиканцев – это кто жестче противостоит России», – подытожили авторы.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев в своем авторском Telegram-канале отмечает, что статус этого противостояния означает обсуждения «кто, за счет кого и как будет делить очередные остатки ближневосточного пирога».

«По сути, ничего нового в Сирии нет. Нет там террористов в чистом виде. Как и не было их никогда. Терроризм – это действия исподтишка. А там открыто на земле и под землей бьются набранные по объявлению по всему миру арабы, меньше евреи, прикрываемые с воздуха белыми, в больших геополитических интересах этих белых, а также желтых», – написал аналитик.

По его мнению, тема войны в Сирии/Ираке уже не будоражит мирового телезрителя, «а без экшена это не работает в целях мировой пропаганды», поэтому «дело идет к завершению».

Исаев отмечает, что Израиль и США пытаются отодвинуть Иран подальше от границ Святой Земли и зон его влияния на других прилегающих территориях (Ливан, Ирак, Йемен и прочее).

«США важно продавить Турцию плюс к экономическому давлению еще и в военном плане. Униженная американцами за последние полгода Европа ищет опоры хоть у Турции, хоть у русских, для демонстрации США своей суверенности», – отмечает политолог, предполагая, что в ноябре США и Европа снова введут санкции против России.

Депутат Народного совета Донецкой народной республики от фракции «Свободный Донбасс» Владислав Бриг пошутил на эту тему:

«Если США предупредили Россию о готовности ударить по Сирии из-за химоружия Асада, значит, какие-то бармалеи уже снимают кино», – написал он в своем Telegram-канале Breeg Time.

О том, что угроза ударов США по Сирии может быть информационной манипуляцией, говорят и карикатуры. По мнению журналистов, США намерены спровоцировать очередной случай, похожий на историю с хлором в Идлибе, чтобы обвинить в химатаке руководство Сирии.

США и их союзники готовят новый удар по Сирийским гособъектам. - https://t.co/a6veU47knl pic.twitter.com/OfbQYm85vh — Saint (@Saint666ip) 27 августа 2018 г.

«Намерения Ирана для США и их союзников уже давно не секрет. Удар США и их союзников по Тегерану приведет к ослаблению влияния Москвы в регионе и поставит под угрозу все политические дивиденды, которые она получила от вмешательства. Отказ России от поддержки Ирана приведет к потере своего главного союзника в регионе. Какие действия предпримет Россия, скоро узнаем», – считает kvshchekin.

Американская машина гнилой пропаганды создала твиттер «нового ребёнка» из Сирии, Идлиба, того места, где в ближайшие дни США руками террористов должны совершить химическую атаку, чтобы под этим предлогом нанести новый удар по сирийскому народу, сражающегося с террористами.



Об... pic.twitter.com/1rrSi0OByh — Русские не сдаются (@RussiansForward) 27 августа 2018 г.

«Обратите внимание, что на щеке ребенка флаг. Это флаг не Сирии, а сирийских террористов», – уточняет блогер Андрей Смирнов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем Трамп готовит новый удар по Сирии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, представитель Пентагона Эрик Пэхон назвал пропагандой информацию Минобороны России о том, что США наращивают группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке для удара по Сирии.

О том, что США готовят провокацию с использованием в сирийской провинции Идлиб химического оружия, что станет основанием для нанесения ракетного удара, говорил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.