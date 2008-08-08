Украина заявила о «спасении» трех российских биатлонисток

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что решил «помочь детям» и «подобрал» трех российских биатлонисток: Екатерину Бех, Анастасию Рассказову и Оксану Москаленко.

«Ситуация была такая: едешь по дороге, смотришь – три девчонки сидят на чемоданах и плачут: денег нет, куда ехать и что делать не знают. Пришлось притормозить, подобрать и помочь детям заниматься любимым делом», – приводит «Матч ТВ» слова Брынзака.

Президент Федерации сказал, что у спортсменок в Киеве много родственников. Он отметил, что девушкам сделали «законные документы», так как их родители украинцы. Также Брынзак заявил, что никаких претензий «ни у кого быть не должно».

«Эти биатлонистки не были в составе национальной команды, и на них не потратили ни копейки государственных денег. Все сделано за счет спонсоров и на наши деньги», – заключил он.

Напомним, что Бех, Рассказова и Москаленко решили выступать за сборную Украины после того, как у них «не сложилось» с белорусской командой.