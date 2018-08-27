Навальный арестован на 30 суток

Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста блогеру Алексею Навальному за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией, которая прошла в Москве 28 января.

Решение огласил судья Алексей Стеклиев, передает «Интерфакс».

На прошлой неделе Навальный призвал своих соратников выйти на несогласованные акции 9 сентября. После этого стало известно о его задержании.

В воскресенье глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сообщил, что городские власти отклонили заявку блогера на проведение митинга в Москве. Он пояснил, что в Москве в этот день будет отмечаться День города, в столице планируются и находятся в стадии организации массовые мероприятия. Политолог Олег Матвейчев назвал решение властей Москвы обоснованным.