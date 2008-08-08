Власти Москвы отклонили заявку Навального о митинге 9 сентября

Власти российской столицы отклонили заявку блогера Алексея Навального о проведении в Москве митинга 9 сентября, сообщил глава департамента региональной безопасности города Владимир Черников.

«Мы отправили наш ответ организаторам. Мы не согласовали данную заявку по ряду причин», – приводит его слова ТАСС.

Черников пояснил, что, во-первых, улицы, где Навальный планировал провести мероприятие, будут заняты празднованием Дня города. Он уточнил, что соратники блогера хотели организовать шествие на Тверской улице с последующим митингом на Охотном Ряду, однако на этот день уже запланированы и находятся в стадии организации массовые мероприятия, посвященные Дню города. «Мы даже движение перекрываем на этих улицах», – указал он.

Кроме того, агитация запрещена в день выборов и за день до их проведения, сказал Черников. Он отметил, что организаторы мероприятия открыто заявляют о том, что акция будет сопровождаться политической агитацией. «Сама тема заявлена агитационная по большому счету», – сказал он. «Это будет нарушением закона со стороны организаторов, потому что, согласно части 3 статьи 49 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», любая политическая агитация запрещена 8 и 9 сентября», – добавил глава департамента.

Также Черников обратил внимание на то, что 9 сентября множество ресурсов будет задействовано в охране правопорядка в связи с празднованием Дня города и проведением выборов мэра Москвы.

«Мы будем предупреждать организаторов, что призыв [к участию] и участие [в несогласованном митинге] будет незаконным. Дальше действия уже правоохранительных органов», – резюмировал он.

Ранее Навальный сообщал, что подал заявку на проведение 9 сентября в центре Москвы митинга против пенсионных изменений. Позже блогер призвал своих соратников выйти на несогласованные акции. После этого стало известно о задержании Навального.