Эксперт объяснил, почему власти Москвы не могли согласовать шествие Навального

Отказ московских властей блогеру Алексею Навальному в проведении шествия по Тверской вполне обоснован, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев.

«Во всех странах мира в день выборов, и даже накануне дня голосования, объявляется «день тишины». Запрещена любая агитация, любые шествия, митинги – любые акции, которые хоть как-то могут повлиять на исход выборов. Любые происшествия могут повлиять на ход волеизъявления граждан», – отметил политолог.

Напомним, что Навальный призвал своих соратников выйти на несогласованные акции в единый день голосования 9 сентября. Позже его сторонники подали заявку на проведение митинга и шествия в Москве в этот день. Причем в качестве места проведения была указана Тверская улица, несмотря на то, что там уже проходит фестиваль реконструкторов – что, казалось бы, должны были принять во внимание заявители. Неудивительно, что московские власти отклонили заявку сторонников Навального.

«Тем более, Навальный в качестве темы своего митинга назвал изменения в пенсионное законодательство, – указывает Матвейчев. – Об этом говорили и коммунисты, и «Справедливая Россия», различные политические силы, которые участвуют в выборах, и, в частности, выставляют своих кандидатов на выборах мэра Москвы. По сути дела, Навальный, который в выборах не участвует, намерен агитировать за определенных кандидатов в «день тишины», что прямо запрещено законом».

Кроме того, для обеспечения безопасности в день выборов будет привлечено огромное количество сотрудников правоохранительных органов», – отметил собеседник. «Полицейские должны присутствовать на избирательных участках, а их в Москве тысячи. И нужно плюс к этому, еще и дополнительно охранять Тверскую?» – задается вопросом Матвейчев. Напомним, что Навальный подал заявку на участие в акции 30 тысяч человек, что очевидно потребовало бы адекватного количества правоохранителей. «Поэтому его заявка – это абсолютно незаконная и ненужная вещь, вполне очевидно, что нужно было отказывать в проведении этой акции», – подчеркивает Матвейчев.

Собеседник также напомнил, что Навальный, который пытается эксплуатировать лозунги и темы других политических сил, тех же КПРФ и «Справедливой России» – еще недавно придерживался прямо противоположных взглядов на пенсионное законодательство. «Везде у него было написано – повышение пенсионного возраста, – напомнил Матвейчев. – Теперь, ради популизма, он моментально «переобулся в воздухе».