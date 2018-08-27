Уральские ученые нашли метеорит в пустыне Монголии

Сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили в монгольской пустыне Гоби метеорит.

«Шесть сотрудников научной лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ ведут поиски метеоритного вещества в районе пустыни Гоби (Монголия). Уже найден первый образец весом 800 граммов. По сообщению представителей экспедиции, метеорит найден в районе Ноёна», – говорится в сообщении вуза.

Представители физико-технологического института УрФУ будут работать в пустыне до 8 сентября совместно с учеными из Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии.